Legile Educației, adoptate în Senat Senatul a adoptat, luni, legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior. Senatul este camera decizionala, astfel ca legile merg la Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea invatamantului preuniversitar a fost adoptata in Senat cu 81 de voturi „pentru” si 28 de voturi „impotriva”. Legea invatamantului superior a fost adoptata cu 79 de voturi „pentru” si 28 […] Articolul Legile Educației, adoptate in Senat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

