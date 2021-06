Stiri pe aceeasi tema

- Sanzienele 2021 se celebreaza pe 24 iunie, zi in care creștin ortodocșii sarbatoresc și nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Totuși, Dragaica ia start in seara de 23 iunie, cand se spune ca cerurile sunt deschise. Din batrani, aceasta noapte poarta numele de Noaptea de Sanziene. Iata ce tradiții și…

- Zâne care plutesc prin aer și uneori sunt rautacioase, iar alteori blânde, duhuri nocturne ale apelor și zeițe care apara câmpurile, dar care îi pedepsesc pe cei care nu le aduc ofranda. De aceste zile erau pe vremuri legate multe credințe populare în ființe supranaturale…

- In ajunul sarbatorii de Rusalii(Pogorarea Sfantului Duh), crestinii praznuiesc Mosii de vara. In acest an, pe 19 iunie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe pentru pomenirea raposatilor.

- Ce sunt Sanzienele? Sigur te-ai intrebat pana acum și tu ce sunt, de fapt, Sanzienele. De unde vine acest nume și ce reprezinta ele? In fiecare an știm ca pe 24 iunie, de sarbatoarea Nașterii Sfantului Ioan Botezatorul, apar aceste fapturi mitice. Iata cele mai cunoscute și interesante legende, tradiții…

- Se numește in popor "Duminica Tomii", caci ii este dedicata Sfantului Apostol Toma. Acum se fac pomeni pentru cei inecati, nu se pun boi la jug si nu se bate piatra. The post Tradiții și superstiții: Duminica Tomii incheie Saptamana Luminata. Ce este bine sa faci și ce este interzis appeared first on…

- Ce tradiții sunt in prima zi de Paște, in Romania și ce este interzis sa faci potrivit acestora. De menționat este ca in tradiția ortodoxa, inceputul sarbatorii e marcat odata cu postul de șapte saptamani, iar la Inviere trebuie sa imbraci o haina noua. Tradiții de Paște. Ce nu ai voie sa faci In ziua…

- Sambata Mare este marcata de multe tradiții, obiceiuri și superstiții, ca mai toate sarbatorile. In primul rand, este ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paște și ziua cand de obicei se sacrifica mielul. De asemenea, seara, in toate bisericile ortodoxe, se oficiaza slujba de Inviere, la…

- Pe 24 aprilie, cu o zi inainte de sarbatoarea Floriilor, credinciosii praznuiesc Sambata lui Lazar, sarbatoare care aminteste de minunea pe care a facut-o Hristos inainte de patima Sa mantuitoare: l-a inviat pe Lazar la patru zile de la moarte.