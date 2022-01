Consiliile Județene Suceava și Botoșani se asociaza din nou pentru a finaliza podul peste raul Siret de la Talpa (Botoșani)-Zamostea (Suceava). Acordul de asociere va fi supus aprobarii Consiliului Județean Suceava in ședința din aceasta saptamana. Construcția podului a inceput in 1995 insa a fost sistata din lipsa de fonduri. ”Pana in anul 1944, drumul […] The post Legendarul pod de la Talpa-Zamostea din nou in atenția Consiliilor Județene Suceava și Botoșani first appeared on Suceava News Online .