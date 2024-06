Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a aratat ca va candida sub sloganul ''Un presedinte pentru cei care n-au avut un presedinte''.''Nu mi-a fost usor sa iau aceasta decizie. Este o decizie foarte grea, inseamna o mare responsabilitate. (...) Nu m-am gandit de mult timp sa iau aceasta decizie sa imi lansez candidatura la Presedintia…

- Ministrul suedez de externe, Tobias Billstrom, a calificat incalcarea spatiului aerian drept "inacceptabila" si a declarat ca oficiali ai Ambasadei Rusiei la Stockholm vor fi convocati la ministerul sau in legatura cu acest incident."Suntem in contact strans cu aliatii si partenerii in legatura cu evenimentele…

- Donald Trump l-a calificat din nou pe Joe Biden drept un "escroc", sambata, in Texas, in fata unor sustinatori a armelor, la fel cum actualul presedinte l-a catalogat pe rivalul sau republican drept "dezechilibrat", din Georgia, unde face campanie in randul alegatorilor afro-americani, relateaza AFP,…

- „Asa cum ati spus: oriunde, oricand, in orice moment, in orice loc", a declarat Joe Biden pe retelele sociale.Trump l-a numit pe Biden "cel mai prost debater" cu care s-a confruntat vreodata. "Sunt pregatit si dispus sa dezbat cu Joe cel Corupt in cele doua momente propuse, in iunie si septembrie",…

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, de ipocrizie in privința posibilei candidaturi la președinție: „Dupa ce ai fost presedintele unui partid, nu poti sa spui ca esti independent”.Ciolacu a fost intrebat in emisiunea Insider…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, l-a acuzat, sambata, pe Mircea Geoana, de ipocrizie și s-a aratat deranjat de faptul ca acesta a declarat ca a ajuns numarul doi in NATO ”pe persoana fizica”, fara sustinerea statului roman. ”Cum adica? La acest nivel, credeti ca nu s-a vorbit cu presedintele…

- **18 April 1906**: Un cutremur puternic a lovit San Francisco, provocand distrugeri extinse și incendii. **18 April 1983**: Ambasada Statelor Unite din Beirut, Liban, a fost bombardata, omorand 63 de persoane. **18 April 2013**: Masacrul de la Virginia Tech a avut loc, rezultand in moartea a 32 de persoane.…