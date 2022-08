Legendarul Pele dezminte zvonurile privind înrăutăţirea stării sale de sănătate Fostul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', care urmeaza in prezent un tratament pentru o tumoare la colon, a dezmintit luni zvonurile privind o presupusa agravare a starii sale de sanatate si a asigurat ca se simte "foarte bine", informeaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

