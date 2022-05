Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptie de neconstitutionalitate referitor la prevederi din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. „Prevederile art. 393 alin. (3) si ale art. 488 alin. (3) din Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat, vineri, ca in Guvern a fost aprobat un Memorandum prin care se vor acorda ajutoare de stat in valoare de peste 21,3 milioane de lei pentru șase aeroporturi din Romania care au inregistrat in 2019 un tranzit cuprins intre 200.000 și 3 milioane de pasageri.

- Guvernul respinge informațiile raspandite in media rusa potrivit carora Armata Romaniei ar avea militari in Republica Moldova pentru a participa la exercitii sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova. De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege care ar permite donarea,…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 3 perchezitii domiciliare, dintre care 2 pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, cu sprijinul politiei din Northampton, si una pe teritoriul Romaniei,…

- Procurorii DIICOT ieseni par sa fi pus gand rau oricui aduce macar vorba de canepa. La sfarsitul anului trecut, in urma unui scandal national privind cerbicia unor procurori, activistul Cristian Dide era arestat dupa ce a trimis pe adresa DIICOT doua colete continand diverse produse din cannabis, fiind…

- COVID 13 martie 2022, in Romania, pe județe: 1.626 cazuri noi de coronavirus și 26 decese, in ultimele 24 de ore Duminica, 13 martie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. COVID 13 martie 2022, in Romania, pe județe: 1.626 cazuri noi…

- 9 martie: 4.176 cazuri COVID și 61 decese in Romania, raportate in ultimele 24 de ore. Datele parțiale Au fost inregistrate 4.176 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 9 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, marți erau raportate 5.461 de cazuri. „Conform…

- Un grup de barbati ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani au intrat ilegal in Romania, trecand peste fasia verde, prin zona localitatii sucevene Vicovu de Sus, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…