Legendarul fotbalist Gabi Balint se apucă serios de muzică! Este pasiunea sa mai puțin cunoscută Motociclist pasionat, dar și muzician in timpul liber, Gabi Balint ( 57 de ani), muncește sa-și ”oficializeze” relația cu muzica, pe care o are de mai mult de trei decenii. Pasiunea sa pentru cantat a moștenit-o de la tatal sau, care evolua in diverse localuri bistrițene și pe marele fotbalist il conducea la program, seara de seara. ”Mi-au prins bine și serile alea. Nu doar ca mi-am dezvoltat viteza, dar și urechea muzicala. Așa am ajuns mai tarziu sa fac și eu putina muzica. Cand jucam in Spania mi-am facut acasa un adevarat studio de inregistrari. Sintetizator, mixer, boxe, efecte de sunet,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

