- Celebrul chitarist Steve Hackett, fost membru al formației Genesis, va susține un concert la Timișoara alaturi de membrii formației maghiare Djabe, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 20 iunie, in Parcul Rozelor. Colaborarea dintre formația maghiara Djabe și legendarul chitarist care a facut…

- Grupul Depeche Mode va lansa vineri un nou album de studio, "Memento Mori", al carui titlu a fost privit ca o premoniție, dat fiind ca a fost ales inainte de decesul lui Andy Fletcher, potrivit AFP

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Cel mai mare turneu din istoria formației Om la luna, in care trupa aduce in fața publicului cantecele cunoscute și deja iubite, poposește la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19:30 la Casa Tineretului. Turneul formației a debutat in data de 3 martie și se incheie…

- Cel mai mare festival romanesc de schi și concert din lume nu are loc in țara ci in Franța, in inima Alpilor Francezi. Da, ați citit bine caci intre 18-25 martie, in stațiunea Les Leux Alpes, una dintre cele mai vechi stațiuni europene dedicate schiului, se va vorbi, distra și canta romanește. Festival…

- Azi, trupa Boney M și-a facut apariția in Romania. In data de 25 februarie 2023, trupa Boney M va susține un concert de proporții in București, la Sala Palatului, la orele 20:00. Biletele s-au pus, din timp, la vanzare. In cei peste 45 de ani de cariera, muzicienii au vandut peste 100 de milioane de…

- Formația Farfarello va inreprinde un turneu in Romania. Grupul inființat de Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, ii mai are in componența pe Ulli Brand și Urs Fuchs , iar turneul este prilejuit de prezentarea albumul…