O femeie din New York il acuza pe celebrul muzician ca a abuzat-o, inclusiv sexual, in 1965, dandu-i droguri și alcool, cand avea varsta de 12 ani. Purtatorul de cuvant al artistului declara ca aceasta acuzație este „falsa” și va fi „puternic combatuta”. Blowin ‘in the Wind ? Potrivit plangerii depuse vineri, 13 august, artistul american […] The post Legendarul Bob Dylan, chemat in judecata pentru ar fi drogat și agresat sexual o minora de 12 ani first appeared on Ziarul National .