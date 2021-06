Legenda muzicii ușoare românești, după o viață de cântat, Gabriel Dorobanțu s-a reprofilat! Dupa lunga perioada de stat acasa, fara spectacole, Gabriel Dorobanțu s-a reprofilat! La 68 de ani, marea vedeta a muzici ușoare nu rateaza nici excursie in afara granițelor țarii. Artistul a devenit colaborator al multor agenții de turism. De cele mai multe ori pleaca singur, fapt care nu-l deranjeaza pe burlacul Dorobanțu, artistul fiind o fire extrem de prietenoasa și amuzanta, o prezența inedita printre turiști care-l descopera in grupurile lor. Dorobanțu nu-și mai așteapta iubirile prin ”gara noastra mica” și a trecut la un alt nivel, s-a mutat pe marile aeroporturi ale lumii, in calitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeeaza pe locul 32 intr-un clasament al satisfacției expaților, inaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. In top 10 se afla Taiwan, Mexic, Costa Rica, Malaezia, Portugalia, Noua Zeelanda, Australia, Ecuador, Canada și Vietnam, scrie Mediafax.ro.…

- Rusia se grabeste sa acopere golul tehnologic care o separa de Statele Unite, China, Turcia si Israel in domeniul sistemelor aeriene autonome. Armata rusa ar fi folosit cateva zeci de drone "kamikaze" Lancet-3 pentru a ataca teroristii din Siria, a declarat pentru Ria Novosti o sursa din complexul militar-industrial.

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari la lista sa consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”, printre care Romania, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel, Mexic și Germania. Inainte de actualizare recomandarea Departamentului de Stat privea 34 din aproximativ 200 de state…

- Europa – puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19 – ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP si preluat de Agerpres. In general vorbind, americanii se descurca de trei ori mai bine…

- Anuntul, care coincide cu primele declaratii publice ale noului CEO Pat Gelsinger de la preluarea postului, semnaleaza ca Intel va continua sa se concentreze asupra productiei, pe fondul schimbarilor din industrie care i-au determinat pe concurenti sa separe activitatile de proiectare a cipurilor de…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Alte 1896 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Cehia, 2-Italia, 2-Ucraina, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Spania, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 5341, dintre care 4919 primare și 422 repetate.

- CHIȘINAU 11 mart - Sputnik. Autoritațile din sanatate anunța despre alte 1 896 de cazuri de de COVID-19, ceea ce inseamna un nou record in țara noastra de la inceputul pandemiei. Printre noile cazuri sunt și zece de import - din Cehia, Italia, Ucraina, Romania, Rusia, Spania și Turcia. Joi, 11 martie,…