Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul sud-coreean Psy, DJ Tiesto si Mahmut Orhan sunt noile nume confirmate pentru Untold Dubai, care va avea loc la Expo City Dubai, intre 15 si 18 februarie. La prima editie sunt asteptati peste 70.000 de fani pe zi, anunta organizatorii.Initial un artist satiric de hip-hop in Coreea de Sud,…

- Consilierii locali din Sag au votat, joi, in unanimitate, taxele si impozitele pentru anul 2024. Din 2016, acestea nu s-au mai majorat, ci doar s-au actualizat cu rata inflatiei. In cadrul ședinței de joi a Consiliului Local Sag a fost votat “Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor și impozitelor…

- UE și-a invațat lecțiile cu privire la China, potrivit fostului comisar european pentru comerț Karel De Gucht. Blocul comunitar iși intensifica presiunea asupra Beijingului din cauza deficitului comercial bilateral in creștere, iar politica sa este influențata de rezultatul unei perioade anterioare…

- Sindicatul Unit TAROM cere autoritaților exceptarea companiei aeriene de la noile masuri fiscale (Legea 296/2023) și afirma ca aplicarea acestora ar pune operatorul de zboruri in inferioritate concurentiala.

- Reguli mai dure pentru porcul crescut in batatura de romanul de rand. Animalul trebuie sa fie inregistrat in registrul agricol și monitorizat de medicul veterinar, in cazul in care gospodarul vrea sa mai poata vinde carne. Altfel, este obligat sa se limiteze la consumul propriu, au stabilit noile norme…

- Doua noi ocupații ar putea sa apara in COR (Clasificarea Ocupațiilor din Romania), potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. Proiectul de act normativ se afla in dezbatere publica, la acest moment., iar modificarile vor intra in vigoare doar dupa ce sunt…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a inspectat lucrarile de mansardare de la Școala Gimnaziala nr. 8. Ion Lungu a precizat ca se lucreaza bine la aceasta investiție, mansarda fiind inchisa in totalitate in momentul de fața. „Urmeaza sa se lucreze la partea de compartimentari și finisaje. Ne propunem ca pana…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, Marcel Ciolacu a facut un anunț important pentru romani. Premierul a spus care sunt noile salarii din construcții și agricultura dupa ce a ajuns la o ințelege cu sindicatele și patronatele.