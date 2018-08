Conform unui comunicat, analiza se circumscrie obiectivului ASF de protejare a drepturilor asiguratilor si de asigurare a stabilitatii pietei, in contextul in care indicatorul rata daunei combinata s-a situat in primul trimestru 2018 la nivelul de 109,38%. Totodata, se vor analiza si alti factori care exercita o influenta semnificativa asupra activitatii de asigurare, cu accent asupra procesului de lichidare a daunelor.

De asemenea, ASF va lua in considerare aspectele precizate in informarea oficiala din data de 23 iulie 2018 a Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana…