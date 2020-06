Peste 2.000 de teste COVID-19 au fost efectuate în județ

Peste 2.000 de teste COVID-19 au fost efectuate în județ in Eveniment / on 10/06/2020 at 12:41 / De la începutul epidemiei de coronavirus și până marți, 9 iunie, la nivelul județului, au fost efectuate 2.015 de teste COVID-19, dintre care 1.276 în laboratorul coordonat de DSP Teleorman,… [citeste mai departe]