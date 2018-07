Stiri pe aceeasi tema

- Victimele violenței domestice vor putea cere un ordinde protecție provizoriu, potrivit unui act normativ aparut azi in Monitorul Oficial. Ordinul va fi dat direct de polițist, putand fi pus in executare de indata și fara trecerea unui termen, in contextul in care, in prezent, doar judecatorul poate…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, vineri, 13 iulie, Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 217 2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Printre modificarile care au fost aduse de catre initiatori sunt redefiniti termenii conceptelor "violenta domestica",…

- L​egea 530 de modificare a Legii contabilitații 82/1991 și a Legii societaților comerciale 31/1990 a fost publicata joi seara in Monitorul oficial (nr. 595/12.07.2018). Ea intra in vigoare la 3 zile de la publicare, adica incepand de luni. potrivit documentului, ”Repartizarea profitului se inregistreaza…

- Miercuri, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, cu 257 de voturi \’pentru\’ si o abtinere. Potrivit proiectului de lege, ‘prin antisemitism se intelege atat perceptia referitoare la evrei, exprimata ca ura impotriva…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit marti ca prevederile unui articol din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului sunt neconstitutionale, constatand ca incalca cerintele…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, prin care se actualizeaza definitia conceptului de terorism. Proiectul vizeaza actualizarea conceptului de terorism, reprezentand “acele…

- Avocatul Poporului va realiza un raport special privind prevenirea si combaterea violentei domestice, pe care il va prezenta public in toamna acestui an, ce va contine si o serie de propuneri de modificari legislative, a anuntat conducerea institutiei, intr-o intalnire cu organizatiile neguvernamentale…

- O acțiune cu caracter preventiv, organizata de polițiști din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova – Compartimentul Proximitate, a avut loc in municipiu. Avand in vedere Campania Nationala de Prevenire a Violentei intrafamiliale „Aripi Frante – Spune NU violentei in familie” ...