- Comisia Europeana are ''incredere deplina'' in vicepresedinta sa pentru valori si transparenta Vera Jourova, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, dupa ce Ungaria a cerut demisia inaltei oficialitati europene in urma unei dispute privind statul de drept, transmit…

- Comisia Europeana a prezentat, astazi, un plan de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera din UE cu cel puțin 55% pana in 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, ca etapa preliminara catre atingerea obiectivului de neutralitate climatica pana in 2050. Astfel, Comisia a invitat Parlamentul și…

- Legea privind piata interna a Regatului Unit este o masura economica ce ofera cadrul juridic pentru piata tarii dupa Brexit, a declarat joi ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Gove a declarat…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP. ''Voi…