- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede majorarea salariilor, de la 1 iulie 2020, pentru urmatorii angajați din sistemul sanitar:KinetoterapeutFiziokinetoterapeutProfesor de cultura fizica medicala (CFM)Potrivit actului normativ pentru modificarea si completarea Legii-cadru…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea salariilor kinetoterapeutilor, fiziokinetoterapeutilor si profesorilor de cultura fizica medicala (CFM) din sistemul sanitar. S-au inregistrat 293 voturi pentru, unul impotriva si 29 abtineri. Potrivit proiectului de lege…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care are ca obiect de reglementare majorarea coeficientilor de salarizare pentru functiile de biochimist, biolog, chimist si fizician, precum si reformularea acestor functii corespunzator treptelor profesionale. Actul normativ modifica anexa a II-a…

- Deputatul Calota Ica Florica susține majorarea salariilor personalului din cercetare-dezvoltare-inovare in agricultura in Politic / on 21/04/2020 at 10:32 / Printre proiectele aflate in procedura legislativa in Camera Deputaților se afla și cel de completare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea…

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a declarat ca a votat alaturi de colegii de la PSD pentru creșterea salariilor cu peste 1.000 de lei/luna pentru farmaciști, biochimiști și alte categorii din sistemul sanitar.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea salariilor de baza ale personalului din mai multe institutii. Legea completeaza anexa nr. III la Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. "Incepand…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea care prevede majorarea salariilor de baza ale personalului din mai multe institutii. Legea completeaza anexa nr. III la Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. ”Incepand cu drepturile salariale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masa de la 15,18 lei la 20 de lei. Legea modifica in acest sens art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. ‘Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi…