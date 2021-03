Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul roman Schitului romanesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 183/2020 care prevede posibilitatea desfasurarii, pe o perioada de 6 luni, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Ordonanta…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, in calitate de for decizional, acordarea unui sprijin financiar in valoare de 960.000 euro (echivalentul in lei) schitului romanesc "Prodromu" de la muntele Athos, Grecia. S-au inregistrat 258 de voturi "pentru", 31 de voturi impotriva, 19 abtineri…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) pentru instituirea Parchetului European (EPPO). Legea privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare…