Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind infiintarea la Timisoara a Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989. Muzeul va fi o institutie publica de importanta nationala, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Culturii. Prin derogare de la prevederile Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, acest muzeu se infiinteaza fara ... The post Legea privin infiintarea Muzeului National al Revolutiei a fost promulgata de presedintele Iohannis appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .