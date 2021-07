Legea prin care se ofera o zi libera celor care se vaccineaza impotriva COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial. La rapel se mai acorda o zi libera și se aplica atat pentru angajații din sistemul public, cat și pentru cei din privat, studenți sau cadrelor militare. Este vorba despre: cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul angajaților din sistemul public și privatcate o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul elevilor și studenților;cate o zi de…