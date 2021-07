Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a contestat, miercuri, la Curtea Constituționala, legea adoptata de Parlament luna trecuta care prevede pedepse de la 6 luni la 3 ani de inchisoare sau amenda pentru incitarea la violenta, ura sau discriminare impotriva unei persoane pe motiv ca aceasta face parte dintr-o…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale miercuri, 21 iulie 2021, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Context: Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 30 iunie proiectul de lege…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat, in unanimitate de voturi, Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, care sancționeaza incitarea la violența, ura și discriminare! Actul normativ introduce in cuprinsul sau atat prevederea expresa…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege care prevede pedepse intre 6 luni și 3 ani de inchisoare sau amenda pentru incitarea la violenta, ura sau discriminare impotriva unei persoane. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 293 de voturi „pentru”. Proiectul de lege…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege potrivit caruia incitarea la violenta, ura sau discriminare impotriva unei persoane pe motiv ca face parte dintr-o anumita categorie se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. Legea…

