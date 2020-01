Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii ia in calcul cresterea contributiei la Pilonul II Ministerul Muncii ia în calcul cresterea contributiei la Pilonul II de pensii, pentru a încuraja populatia sa economiseasca bani pentru pensie prin sistemul administrat privat. Ministrul de resort, Violeta Alexandru,…

- Sistemul actual de pensii publice este intr-un real si iminent pericol, considera ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sugerand ca ia in calcul c resterea contributiilor la Pilonul II (pensiile private obligatorii).

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, au oferit, marti, la finalul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, detalii despre cele trei scenarii posibile pentru majorarea salariului minim. In mod concret, Ionel Danca a explicat…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat ca toate pensiile și salariile vor fi livrate la timp și a precizat ca iși dorește ca „manipularea” din spațiul public privind eventuale intarzieri ale plaților sa inceteze, deoarece exista și alte subiecte care pot fi exploatate politic, conform Mediafax.Citește…

- Violeta Alexandu, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a anunțat ca și-a propus, alaturi de Ministerul Finanțelor, ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020. „Am declansat…

- Intentia Ministerului Muncii de a creste nivelul contributiilor la Pilonul II de pensii nu micsoreaza cu nimic suma aferenta Pilonului I, deoarece in mod istoric suma din Pilonul I a fost acoperita din Bugetul de Stat, a declarat marti ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu intentionam schimbari in…

- "La intrebarea daca sunt suficienti bani de pensii trebuie sa raspunda PSD, care are in acest moment un deficit la Pilonul I de pensii absolut ingrijorator. Sigur, nu ne punem problema ca nu vom avea pensii, dar ne ingrijoreaza capacitatea guvernarii sub PSD cu privire la administrarea Pilonului…

