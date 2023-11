Legea pensiilor a fost adoptată. Care sunt principalele modificări Legea pensiilor a fost adoptata cu 85 de voturi pentru, 6 impotriva, 19 abțineri. Legea a primit, marti, raport de admitere in comisiile reunite de buget-finante si munca din Senat, cu 18 voturi pentru, un vot impotriva si opt abtineri si a fost trimisa la vot in plenul Parlamentului. Legea pensiilor a fost adoptata, marți, 14. noiembrie 2023, in plenul Parlamentului. Noua lege a pensiilor s-a dezbatut, marți, in plenul Senatului, dupa ce a trecut de comisiile de specialitate, acolo unde circul a durat mai bine de trei ore. Au fost acuzații dure intre opoziție și politicienii de la putere. USR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat legea pensiilor. Anunțul a fost facut de premierul țarii, Marcel Ciolacu prin intermediul unei postari pe Facebook. ”Legea pensiilor a fost adoptata! Nu exista ”nu vreau” sau ”nu pot” atunci cand vine vorba de pensionari. Acest Guvern le va face dreptate!”, a scris Marcel Ciolacu…

- Guvernul a reusit sa aduca egalitatea intre barbati si femei. Varsta standard de pensionare este 65 de ani, atat pentru femei cat si pentru barbati. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii pregatite de initiatorii legii. Formula de calcul…

- Comisiile pentru munca, juridica, aparare si constitutionalitate ale Senatului vor analiza, marti, Legea pensiilor speciale pentru punerea in acord cu decizia CCR. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, ca prin amendamentele depuse la legea pensiilor speciale se incheie ‘anomaliile’ privind plata…

- Secretara de stat a Ministerului Familiei și Tineretului, Doina Parcalabu, a vorbit despre majorarea pensiilor. Fosta șefa a Casei de Pensii, Doina Parcalab, a spus cine va caștiga mai mult datorita noii formule de calcul: „La barbati cresterile cele mai mari sunt de pana la 30%, la femei de pana la…

- Legea pensiilor speciale pare ca mai are de așteptat, pentru ca aleșii nu accelereaza modificarea pensiilor speciale. Deși reforma pensiilor, implicit a pensiilor speciale , trebuia sa fie gata de la sfarșitul anului 2022, ceea ce nu s-a intamplat. Termenul pentru adoptarea legii pensiilor speciale…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a pregatit o lovitura grea romanilor ale caror venituri nu sunt declarate la Fisc. In cazul in care bunurile inregistrate de ANAF nu se potrivesc cu bunurile care figureaza in documente, contribuabilul individual va primi o notificare privind clarificarea situației…

- Controversatul procent de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile a fost eliminat din PNRR, așa ca, Guvernul poate sa creasca veniturile seniorilor Romaniei. CUM VOR PUTEA CREȘTE PENSIILE Cheltuieli de 9,4% din PIB cu pensiile (sageata de trecere) cheltuieli sustenabile (2022-2070)Majorarea pensiilor de…