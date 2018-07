Stiri pe aceeasi tema

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…

- Liviu Dragnea a spus, la Romania TV, ca printre prioritatile Guvernului se afla adoptarea unei Ordonante de Urgenta privind legea offshore. "Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca plenul va vota decizional legea privind exploatarea gazelor din Marea Neagra si ca jumatate din productia de gaze va fi tranzactionata pe piata din Romania, asta insemnand independenta energetica, potrivit mediafax.ro.

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16:00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca riscul cel mai mare pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca „framantarea mult mai mare” decat Codul penal este pentru el adoptarea legii offshore-ului, susținand ca interesul este ca nu toata cantitatea de gaze etrase din Marea Neagra sa plece din Romania. El a adaugat ca trebuie gasit un echilibru intre interesul…

- Liviu Dragnea raspunde la presiunile venite din afara țarii, dupa ce Ungaria le-a cerut marilor puteri sa convinga Romania sa exploateze zacamintele off-shore din Marea Neagra.”Eu am o preocupare mult mai mare cu legea offshore. Sunt implicate multe țari și servicii ale multor țari. Putem…