Proiectul legii offshore, care stabilește masuri pentru exploatarea gazelor naturale din Mare Neagra, a ajuns miercuri la dezbatere și vot final in plenul Camerei Deputaților. In deschiderea dezbaterilor, ministrul energiei, Virgil Popescu, a criticat AUR pentru opoziția fața de acest proiect, acuzand partidul condus de George Simion ca face jocurile Rusiei. „Nu pot sa nu remarc ca ieri in comisia de industrii un singur partid a votat impotriva. Un singur partid a pus un amendament care poate a trecut neobservat. Voia sa creasca fiscalitatea acestui proeict de lege, voia sa creasca fiscalitatea…