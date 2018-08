“Legea Muntelui” a intrat în vigoare Din aceasta luna a intrat in vigoare noua lege a muntelui, care prevede valorificarea resurselor din zonele montane, conservarea peisajului si a biodiversitatii si dezvoltarea activitatilor economice specifice. Legea prevede sprijin financiar si material pentru cei care aleg sa-si organizeze gospodariile sau sa profeseze in aceste zone. Astfel familiile tinere de agricultori care isi intemeiaza […] Post-ul “Legea Muntelui” a intrat in vigoare apare prima data in Revista de Alba . Citeste articolul mai departe pe revistadealba.ro…

- Legea Muntelui a fost adoptata in aceasta saptamana in Parlamentul Romaniei. In calitate de inițiator al legii traiesc o mare bucurie pentru ca in urmatorii 10 ani, peste 10 milioane de euro vor fi destinați exclusiv pentru susținerea zonei montane. Legea Muntelui aduce noi subvenții și ajutoare pentru…

- „Legea Muntelui a fost adoptata in aceasta saptamana in Parlamentul Romaniei. In calitate de inițiator al legii traiesc o mare bucurie pentru ca in urmatorii 10 ani, peste 10 milioane de euro vor fi destinați exclusiv pentru susținerea zonei montane” a transmis deputatul PSD, Ioan Dirzu. Legea Muntelui…

