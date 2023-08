Legea moștenirii în România. Toate informațiile despre testament și succesiune în 2023 Moștenirea mai este cunoscuta și sub numele de succesiune. Aceasta este modalitatea legala prin care bunurile unei persoane care s-a stins din viața sunt transmise catre moștenitori. De regula, aceștia fac parte din familie. Puțini sunt insa, cei care știu care sunt pașii și ce trebuie sa faci in cazul in care te afli in aceasta situație. Iata care este legea moștenirii in Romania. Succesorii nu trebuie sa fie neaparat membri ai familiei Succesiunea nu se face decat dupa moartea persoanei in cauza. Pe langa asta mai este și testamentul și aici se procedeaza puțin diferit decat ceea ce am precizat… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

