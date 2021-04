Legea care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru pe durata pandemiei (kurzarbeit) a intrat in vigoare de astazi, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat-o. Datorita acestei legi, angajatorii pot reduce timpul de munca al salariatilor cu pana la 80%, pe perioada starii de urgenta sau de alerta. Scopul este acela de a preveni concedierile in companiile aflate in dificultate pe durata pandemiei. Potrivit legii, in perioada starii de urgenta sau de alerta, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta,…