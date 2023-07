Stiri pe aceeasi tema

- TVA de 5% la panouri fotovoltaice și livrari de masa lemnoasa: lemn de foc, peleții și brichetele de lemn. Legea a fost promulgata Peleții, brichetele de lemn și rumegușul se vor ieftini dupa ce cota de TVA pentru comercializarea acestor produse din lemn a fost redusa. Luni, Președintele Klaus Iohannis…

- Modelul de invitatie pentru audiere in cazul verificarii documentare a fost aprobat Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor ca in vederea aplicarii prevederilor art. 149 alin (5) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, a fost modificata…

- Cum Arena Naționala este indisponibila in acea perioada, iar pe stadionul „Arcul de Triumf” nu e finalizata pentru moment implementarea sistemului VAR, nu se cunoaște arena pe care se va juca derby-ul. Insa Gigi Becali spera sa se dispute in Ghencea, dezvaluind ca are incredere ca premierul Marcel Ciolacu…

- Polițiștii spun ca vor organiza noi proteste, dupa ce Parlamentul a votat legea pensiilor speciale. „S-a votat distrugerea sistemului de aparare și ordine publica”, susține un comunicat al Sindicatului național al polițiștilor.

- Anunț incepere proiect: Instalații cu panouri solare fotovoltaice: Camin Cultural Berghin și Camin Cultural Straja-comuna Berghin UAT Comuna Berghin anunta inceperea proiectului cu titlul Reabilitare moderata a cladirilor publice -„INSTALATII CU PANOURI SOLARE FOTOVALTAICE: CAMIN CULTURAL BERGHIN, CAMIN…

- „Legea supusa reexaminarii aproba, cu modificari si completari, masurile adoptate de Guvern in luna noiembrie 2022 in domeniul energiei, ca ajustare a unor masuri anterior adoptate, in luna martie 2022, si care vizau protectia clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca operatorul regional de apa și canalizare, ACET Suceava, a obținut o finanțare de 3,6 milioane de euro pentru montarea de panouri fotovoltaice la stația de pompe de la Berchișești. El a subliniat ca aceasta investiție va reduce cu aproape…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la TVR INFO ca se asteapta ca cel putin 10.000 de sisteme fotovoltaice sa fie instalate in fiecare luna, iar intr-un an programul de 150.000 de proiecte aprobate sa fie dus la bun sfarsit, anunța news.ro.”Este o cerere imensa si bugetul…