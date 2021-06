Stiri pe aceeasi tema

- Duma de Stat, Camera Inferioara a Parlamentului Rus, a adoptat o lege ce interzice sa fie aliniate, public, rolul Uniunii Sovietice și cel al Germaniei fasciste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza agenția TASS. Proiectul de document a fost depus de șeful Comitetului pentru Cultura…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a felicitat pe liderii și pe cetațenii Comunitații Statelor Independente (CSI), precum și popoarele Georgiei și Ucrainei cu ocazia implinirii a 76 de ani de la victoria in Marele Razboi pentru Apararea Patriei, a anunțat biroul de presa al Kremlinului. Cu acest…

- Jurnalista filipineza de investigatii, Maria Ressa, a fost desemnata castigatoarea Premiului mondial pentru libertatea presei UNESCO/Guillermo Cano in 2021. Ressa a fost propusa la recomandarea unui juriu international format din profesionisti din mass-media, dupa cum a anuntat organizatia cu sediul…

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. In fiecare an, in data de 9 mai, este marcata Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste. Cu aceasta ocazie, la Moscova se desfașoara tradiționala parada militara. Ministrul Apararii in exercițiu al Republicii Moldova, Victor Gaiciuc, a declarat pentru Sputnik Moldova ca…

- CHIȘINAU, 25 apr - Sputnik. Crainicul Paradei Victoriei va deveni, in locul lui Evghenii Horoșevțev, va fi Anton Sunțov. Anunțul a fost facut sambata, pentru RIA Novosti de secretarul de presa a președintelui rus, Dmitri Peskov. © Sputnik / Irina LeahovaCum s-a desfașurat parada Biruinței…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, considera ca unul dintre vaccinurile dezvoltate impotriva coronavirusului ar trebui sa ii poarte numele. Una dintre variante ar fi denumirea de „Trumpcine”. ”Ne-am adunat asta seara sa vorbim despre viitorul Partidului Republican”, a declarat…

- Actrița Maia Morgenstern a primit un nou mesaj jignitor și antisemit pe adresa de e-mail a Teatrului Evreiesc de Stat din Capitala. Numele persoanei care a trimis mesajul pe adresa instituției culturale este unul fictiv. „Enola Gay” este numele bombardierului american care a lansat prima bomba atomica la…

- Președintele american Joe Biden i-a adus critici omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru ca s-a implicat in campania alegerilor prezidențiale din SUA in 2020. Joe Biden il considera pe Putin „un criminal”, iar prețul pe care il va plati „il va afla in curand”. Președintele american a declarat,…