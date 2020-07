Legea carantinei scârțâie din toate încheieturile! Instanțele trimit infectații acasă, iar DSP-urile sunt acuzate de abuz (Practică judiciară) Au inceput sa apara primele contestații impotriva masurilor de carantinare și izolare dispuse de DSP potrivit Legii nr. 136/2020, anunța pe Facebook avocatul Adrian Toni Neacșu și face publice primele decizii prin care instanțele dau dreptate persoanelor infectate cu Sars-CoV-2. Mai jos, in articol, pot fi accesate motivarile instanțelor de judecata. Avocatul Toni Neacșu atrage […] The post Legea carantinei scarțaie din toate incheieturile! Instanțele trimit infectații acasa, iar DSP-urile sunt acuzate de abuz (Practica judiciara) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

