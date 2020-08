Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a atacat astazi, la Curtea Constitutionala, Legea privind carantinarea si izolarea.Mai exact, CCR a fost sesizata privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 8 alin. 3 9 cu referire la "izolarea intr o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitareldquo;…

- Avocatul Poporului afirma ca izolarea in spital nu contravine Constitutiei numai daca reprezinta ultima soluție și se recurge la aceasta dupa recurgerea la toate celalalte cai de rezolvare a problemei. Vezi exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului la Curtea Constitutionala.…

- Avocatul Poporului a sesizat vineri CCR cu o excepție de neconstituționalitate a art. 8 alin. (3)-(9) cu referire la sintagma „izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locație alternativa atașata unitații sanitare” și a art. 19 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații…

- Calin Popescu-Tariceanu a postat un mesaj pe o rețea sociala in care critica legea carantinarii și modul in care autoritațile acționeaza. ”Se intampla exact ce spuneam in argumentația de a nu vota legea carantinarii: abuzurile sunt dupa colț!”.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu exista niciun temei ca proiectul legii carantinarii si izolarii sa fie atacat la Curtea Constitutionala, nici in forma actuala, asa cum nu era nici in cea...

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca nu exista niciun temei ca proiectul legii carantinarii si izolarii sa fie atacat la Curtea Constitutionala, nici in forma actuala, asa cum nu era nici in cea initiala. ‘Nu. Nu exista, din punctul meu de vedere, astazi, niciun temei (de fi atacata la…

- Plenul Senatului se reuneste, joi, la ora 12.00, pentru a dezbate si vota legea privind izolarea si carantina, iar Guvernul a anuntat ca premierul Ludovic Orban va participa la sedinta. Actul normativ a fost dezbatut mai multe zile in Comisia juridica, care se reuneste si joi, de la ora 11.00, pentru…

- PSD anunța ca proiectul de lege privind carantina si izolarea propus de Guvern va fi discutat în plenul Camerei Deputatilor cel târziu joi dimineata, cu "modificari majore". "Foarte importanta este si discutia privind adoptarea Legii carantinarii si izolarii. Dupa…