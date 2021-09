Lege: Românii săraci din jumătate de milion de gospodării, ajutați să-și achite facturile Peste 450.000 de gospodarii sunt vizate de o noua lege, a „consumatorului vulnerabil”, votata marți in Camera Deputaților. Conform acesteia, cei care nu-și vor putea achita facturile nu vor putea fi deconectați de la utilitați, in perioada sezonului rece. „Aceasta lege este esențiala pentru ca se dubleaza practice numarul persoanelor fizice care vor avea sprijin financiar pentru plata facturilor și, totodata, vom avea reglementari foarte clare, astfel incat cei care sunt in categoria consumatorilor vulnerabili sa nu poata fi deconectați in perioada sezonului rece, și aici discutam inclusive de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea consumatorului…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, în calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil de energie, stabilind ca aceasta va fi aplicata începând cu 1 noiembrie 2021, anunța Agerpres. S-au înregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere. Legea…

- Debranșarea curentului și gazelor pentru cei care nu au platit, din nou interzisa. O noua lege este pregatita Debranșarea curentului și gazelor pentru cei care nu au platit, din nou interzisa. O noua lege este pregatita Modificarea OUG-ului prin care Guvernul a abrogat masura interzicerii deconectarii…

- Potrivit Realitatea Plus, Robert Sigartau va convoca o ședința a biroului permanent al PNL la care se va propune schimbarea lui Orban de la șefia Camerei Deputaților și preluarea postului de catre un vicepreședinte PNL, adica Florin Roman.Luni, la intalnirea de la Vila Lac, liberalii au criticat ultimele…

- Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirma ca liberalii au doar varianta unui guvern minoritar daca USR PLUS se retrage de la guvernare. Precizarea vine dupa ce Dan Barna a cerut plecarea premierului Florin Cițu, ca urmare a anunțului referitor la demiterea ministrului…

- Florin Cițu s-a grabit astazi sa ajunga in Parlament, unde avea loc, printre altele, și alegerile interne pentru desemnarea celui care va fi numit in funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților pentru sesiunea Parlamentara care tocmai ce a inceput. Și s-a grabit cu folos, deoarece candidatul desemnat…

- Florin Cițu se impune in lupta din PNL pe imparțirea funcțiilor din Parlament. Florin Roman, deputat situat in tabara lui Florin Cițu, a fost ales vicepreședinte al Camerei Deputaților cu 45 de voturi. Laurențiu Leoreanu a obținut 42 de voturi, iar alte cinci voturi au fost anulate.

- Deputatul liberal Florin Roman, a declarta ca este nemultumit ca liderul partidului, Ludovic Orban, nu a atras ministere importante pentru PNL, in cadrul negocierilor din coalitia de guvernare, in schimb si-a obtinut pentru el functia de presedinte al Camerei Deputatilor. ”Ceea ce am avut de…