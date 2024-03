Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea susține examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, insa examenul practic va ramane sa fie dat in conditiile actuale, potrivit unei legi promulgata, miercuri, de președintele Klaus Iohannis.„Proba teoretica de verificare…

- Exista modificari semnificative in procesul de obtinere a permisului de conducere in 2024. Din acest an se va introduce o noua proba, care ii va surprinde pe candidati, potrivit stiripesurse.ro.Astfel, in acest an, Uniunea Europeana introduce schimbari importante in procedura de obtinere a carnetului…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu.

- Camera Deputaților a votat, miercuri, ca for decizional, proiectul de lege care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat și in alte localitați, nu doar in cea de domiciliu. Legea merge la promulgare, daca nu va fi atacata la CCR.

- Examenul auto teoretic poate fi dat oriunde in tara. Se schimba regulile pentru obținerea permisului de conducere. Lege adoptata Examenul auto teoretic poate fi dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu. Este prevederea unui proiect adoptat marți, in unanimitate, de Camera Deputatilor.…

- Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi susținut oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, insa examenul practic va ramane sa fie dat in conditiile actuale.

- Camera Deputatilor: Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate fi dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu a aplicantului.