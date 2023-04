Ciocolata, cafea, lemn sau cauciuc: pentru a fi vandute in Uniunea Europeana (UE), aceste produse vor trebui sa nu provina din defrisari, potrivit unui text de lege votat cu o foarte larga majoritate miercuri in Parlamentul European, informeaza AFP si un comunicat de presa al institutiei. Noua lege a fost adoptata cu 552 voturi pentru, […] The post Lege noua impotriva despaduririlor. Produse vandute in UE doar daca nu provin din defrișari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .