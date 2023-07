Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea ordonantei de urgenta a Guvernului 108/2022, in sensul introducerii in conservare sau al scoaterii din exploatare 660 MW de capacitati de producere a energiei electrice pe baza de lignit. Acestea sunt trecute…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare stabilirea, in sarcina entitatilor raportoare prevazute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare (furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, furnizorii de servicii de schimb intre monede…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea, in sarcina entitatilor raportoare prevazute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare (furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, furnizorii de servicii de schimb intre monede…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 185/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 14 iunie, legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume - fructe si cartofi. Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este administratorul operational al masurilor dezvoltate in sistemul informatic, avand dreptul de a utiliza sistemul informatic integrat — IMM RECOVER, in sensul colectarii, editarii si stocarii datelor cu privire la actiunile derulate prin intermediul…

- resedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care sunt acordate mai multe facilitati si drepturi persoanelor cu dizabilitati, obligand autoritatile administratiei publice sa asigure accesul acestor persoane la cultura, sport si turism si sa monteze in cladiri si locuri publice adaptari specifice…