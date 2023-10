Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca proiectul legii privind pensiile speciale respecta atat solicitarile Comisiei Europene, cat si deciziile Curtii Constitutionale. „Exista pensii nesimtite in Romania? Da. Sunt mai putine pensii nesimtite in Romania astazi…

- Senatorul USR de Timis Raoul Trifan acuza actuala coalitie aflata la putere si AUR ca n-au facut nimic in privinta pensiilor speciale. Singura schimbare este ca magistratii se vor pensiona la varsta de 60 de ani, dar asta peste… 40 de ani. Senatul a adoptat miercuri, cu o larga majoritate, modificarile…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a avertizat ca, daca reforma pensiilor, inclusiv a pensiilor speciale, nu va fi facuta, Romania va pierde 1,4 miliarde de euro, suma ce poate fi taiata de Comisia Europeana. Pe langa reforma pensiilor, Romania va mai pierde și alți bani europeni prevazuți in PNRR,…

- Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale, prevazuta in PNRR, fara de care nu putem primi banii din tranșa 3. Premierul și-a luat angajamentul ca țara noastra va depune in timp util cererea de plata sau chiar mai devreme. „Cu cat depunem mai repede, cu atat se ia in analiza cererea de plata…

- Reforma pensiilor speciale, amanata pentru la toamna. Reforma pensiilor speciale nu va mai fi adoptata luna aceasta. Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Miniștrii pregatesc zilele acestea ultimele amendamente la…

- Guvernul mai are aproximativ o luna pentru a finaliza modificari importante in Planul Național de Redresare Economica (PNRR), pas de care depinde continuarea finanțarii Romaniei cu peste 20 de miliarde de euro. Jumatate din acești bani sunt gratuiți, scrie europalibera.org.In cel mult o luna, Guvernul…

- Specialii ar putea ramane cu pensiile uriașe in buzunare! Potrivit unor surse, magistrații de la CCR se pregatesc sa respinga maine reforma pensiilor speciale, asta dupa ce inițial dezbaterile au fost amanate pe motiv ca ar fi fost nevoie de mai multe clarificari. Raportul pregatit de judecatori vine…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru data de 2 august discutarea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legii pensiilor speciale. De asemenea, in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul, sedinta a fost amanata pentru 21…