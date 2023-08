Stiri pe aceeasi tema

- Charles McGonigal, fost șef al unei direcții de contrainformații din cadrul FBI, a pledat vinovat marti pentru spalare de bani in favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska, supus sanctiunilor Departamentului Trezoreriei SUA, transmit „Reuters” și „Agerpres”. In varsta de 55 de ani, McGonigal a fost seful…

- Un fost agent FBI, Charles McGonigal, in varsta de 55 de ani, a pledat vinovat marti pentru spalare de bani in favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska, supus sanctiunilor Departamentului Trezoreriei SUA, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Un fost agent FBI a recunoscut ca a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska in timp ce se afla sub sanctiunile SUA. Charles McGonigal a pledat vinovat pentru conspiratie in schimbul renuntarii la alte acuzatii venite din partea procurorilor.

- Un fost agent FBI a recunoscut in fața unei instanțe din New York ca a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, in timp ce afaceristul se afla sub sancțiunile SUA. El a acceptat sa pledeze vinovat pentru conspirație, dupa ce a facut o ințelegere cu procurorii in schimbul renunțarii la alte acuzații,…

- Fostul agent MI6 Christopher Steele a declarat pentru Sky News ca Occidentul trebuie sa „se pregateasca pentru sfarșitul erei Putin”. El este de parere ca Vladimir Putin ar putea fi inlaturat de la putere anul viitor.

- Raiffeisen, cea mai mare dintre bancile occidentale din Rusia, a intenționat inițial sa-și mute afacerea din Rusia, unde colaboreaza cu sute de companii rusești, pana in septembrie, dupa ce a fost supusa presiunii autoritaților europene de reglementare, relateaza Reuters.Cu toate acestea, trei persoane…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, duminica, ca legaturile dintre SUA si China ar urma sa cunoasca „un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat in acest an un presupus balon chinezesc de spionaj, relateaza AFP. Balonul „a fost doborat si totul s-a schimbat in termeni de dialog.…

- ONG-ul ecologist Greenpeace a fost declarat „indezirabil” in Rusia, o masura care ii interzice de facto activitatile in statul condus de Vladimir Putin, al carui regim reprima orice voce critica de la declansarea razboiului impotriva Ucrainei.