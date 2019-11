Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali e mana larga! Dupa ce a cheltuit 500.000 de euro pentru ca fiica sa, Teodra, sa aiba o nunta de vis, apoi le-a dat mirilor 1 milion de euro, „Razboinicul Luminii” a mai facut un gest remarcabil. Latifundiarul din Pipera l-a rasplatit si pe fostul arbitru Alexandru Tudor, omul sau de incredere…

- Selecționerul naționalei, Cosmin Contra, are tot mai mulți contestatari, dupa ce Romania a jucat modest pe teren propriu cu Spania (1-2) și cu Malta (1-0). Pe lista contestatarilor antrenorului primei reprezentative de fotbal s-a inscris, miercuri, și patronul de la FCSB, Gigi Becali. „Contra trebuie…

- Scandal intre nasul Gigi Becali si finul Mirel Radoi! „Razboinicul Luminii” nu a ramar dator, dupa ce selectionerul Romaniei U21 a spus despre el nu se mai poate schimba si ca nu crede ca va renunta prea curand sa se mai implice in alcatuirea primului 11 al FCSB-ului. Latifundiarul din Pipera a dat…

- Latifundiarul din Pipera a criticat selectia pentru „dubla“ cu Spania (5 septembrie) si cu Malta (8 septembrie), spunand ca Florinel Coman, Pantiru, Oaida si chiar si Ovidiu Popescu ar fi trebuit sa prinda lotul tricolorilor.

- Roș-albaștrii au bifat trei infrangeri și o remiza in cele patru partide disputate in august, dar vor incerca sa puna stop in Cehia prelungitei crizei de forma și sa obțina o calificare in play-off-ul Ligii Europa. O dubla care altadata ar fi fost la indemana FCSB a devenit mai dificila din cauza haosului…

- Infrangerea suferita de FCSB la Pitesti, 1-3 cu FC Voluntari, in cadrul etapei a 5-a a Ligii I, nu i-a picat deloc bine lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a anuntat ca este decis sa-l scoata din primul 11 pe unul dintre starurile vicecampioanei Romaniei.

- Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care Antonio Conceicao (57 de ani) nu a fost numit in functia de antrenor principal al echipei FCSB. Latifundiarul din Pipera a afirmat raspicat ca el a fost cel care nu a vrrut sa colaboreze cu tehnicianul care a adus sase trofee in vitrina clubului CFR Cluj.

- Latifundiarul din Pipera s-a certat, pe rand, cu moderatorul Dan Filoti si cu analistul postului, Ilie Dumitrescu, dupa care a oferit un motiv halucinant care, deocamdata, il opreste din a veni pe banca pentru a prelua, oficial, rolul antrenorului.