Legătura dintre somn și fiabilitatea mărturiilor martorilor în procesele penale Cercetarile de pana acum au aratat ca memoria umana nu este intotdeauna exacta, ceea ce a generat ingrijorari cu privire la fiabilitatea marturiilor martorilor in procesele penale. Acest lucru a dus la noi studii privind acuratețea memoriei, pentru a ințelege mai bine cum funcționeaza aceasta. Un grup de psihologi de la Universitatea din York, Marea Britanie, a efectuat un experiment pentru a explora relația dintre somn și memorie. In acest nou studiu, 488 de voluntari au fost rugați sa studieze o lista de cuvinte inrudite și apoi sa iși aminteasca acele cuvinte 12 ore mai tarziu. Unora… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante voci din domeniul medical și social s-au reunit in Marea Britanie, in locul unde de mai bine de 500 ani se da tonul in tot ceea ce inseamna consiliere in probleme de sanatate. La Royal College of Physicians s-a discutat și s-au prezentat studii care arata clar ca produsele electronice…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) face din singuratate o prioritate globala in materie de sanatate, a anunțat miercuri agenția, și lanseaza o noua Comisie privind Conexiunea Sociala. In urmatorii trei ani, comisia se va concentra asupra modalitaților de a aborda „amenințarea presanta la adresa…

- Opt persoane au fost condamnate la inchisoare in Franta, in legatura cu moartea unor migranti vietnamezi in Marea Britanie, informeaza Rador Radio Romania.O instanta din Franta a dispus condamnarea la inchisoare a opt persoane, pentru implicarea lor in moartea a 39 migranti vietnamezi, gasiti intr-un…

- Social Șapte dosare penale pentru violența in familie, intocmite in luna septembrie octombrie 23, 2023 12:28 In luna septembrie, au fost intocmite șapte dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie, polițiștii raspunzand solicitarilor venite din partea victimelor. Orice…

- S-au facut 31 de perchezitii in mai multe judete, 28 de persoane fiind duse la audieri. 12 barbati din Valcea au fost retinuti.”La data de 11 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, sub coordonarea unui procuror…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului a prezentat cateva cazuri de persoane surprinse, in ultimele nopți, pe strada sub diferite influențe, deținand substanțe care ar putea fi droguri sau chiar oprite la timp pe drumurile publice, inainte de a se intampla vreo nenorocire implicand conducatori auto inconștienți,…