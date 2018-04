Un tânăr a vrut să-și împace iubita cu panseluțele de pe Michelangelo

Polițiștii locali din Timișoara au depistat încă un tânăr care a deteriorat materialul dendrofloricol din ghivecele amplasate pe Podul Michelangelo. The post Un tânăr a vrut să-și împace iubita cu panseluțele de pe Michelangelo appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]