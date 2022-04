Legarea trompelor uterine: avantaje și dezavantaje Daca a sosit momentul deciziei de a nu a mai face copii, atunci poate te-ai gandit sa iei in considerare o forma permanenta de control al sarcinii. Fiecare femeie are un motiv diferit pentru a alege o procedura permanenta, cum ar fi legarea trompelor uterine, ca forma de control. Unele femei pot avea riscuri pentru sanatate odata cu instalarea unei posibile sarcini, iar altele nu doresc sa transmita o tulburare genetica pe care ea sau partenerul lor o poarta. Legarea trompelor uterine poate fi o opțiune excelenta daca nu iți dorești o sarcina. Ca și in cazul oricarei proceduri, exista argumente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul german va prelua temporar controlul asupra filialei germane a gigantului rus Gazprom, din cauza „importanței” acesteia pentru furnizarea de energie Germaniei, a anunțat ministrul Economiei, Robert Habeck. Pana la 30 septembrie, agenția federala de rețea va deveni administratorul „Gazprom Germania”,…

- Riscul ca Putin sa fie destituit de lovitura de stat din serviciul de securitate „creste in fiecare saptamana pe fondul haosului care a cuprins Kremlinul in urma razboiului ratacit din Ucraina” sustine Vladimir Osecikin - cel care a dezvaluit abuzurile din inchisorile Rusiei - si care a vorbit cu o…

- Ziaristul rus Dmitri Muratov, opozant al Kremlinului si laureat anul trecut al Premiului Nobel pentru Pace, a cerut joi ''o incetare a focului neconditionata'' in Ucraina si a estimat ca in urma invaziei ruse impotriva acestei tari ''exista o amenintare reala a unui razboi nuclear'', el sustinand…

- Putin nu mai are mintea intreaga. Doar un om nebun poate trimite la moarte, in secolul al XXI-lea, mii sau zeci de mii de militari si civili. Speranta ca tot ce face Rusia este doar un bluff nu mai sta in picioare. Desfasurarea de trupe cu care a inconjurat Ucraina, ultimele declaratii si actiuni ne…

- Traiesc in Tulcea, județul romanesc care are cea mai lunga granița cu Ucraina. Din balcon pot vedea, in zilele senine, Ismail-ul. Daca nu sunt atent, atunci cand umblu prin Delta, telefonul se conecteaza la rețeaua ucraineana, iar traficul de date, in roaming, devine extrem de scump. Acum insa mi-e…

- ANSVSA supravegheaza și controleaza in permanenta, reziduurile de substante farmacologic active, inclusiv antibioticele, la animalele vii si la produsele primare de origine animala, in cadrul oficial al Planului National de Control Reziduuri elaborat anual și aprobat de Comisia Europeana. Riscul reprezentat…

- Se pare ca in ultima perioada oamenii tind in numar cat mai mare sa se mute la casa. Avantajele sunt multiple, pleaca din zonele arhiaglomerate, preferand sa faca naveta cu mașina personala pana la locul de munca, pe strazi mai puțin aglomerate. Unul dintre principalele avantaje este faptul ca ai parte…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat cea…