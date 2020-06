Lectură recomandată: 'Corporația norilor', de Laurențiu Ion Poemul de fața, "Corporația norilor", a fost scris exclusiv pe telefon, in drum spre birou și inapoi acasa. Laurențiu Ion s-a nascut in 1991, la Targoviște. A mai publicat "Destula pace pentru un razboi" (Humanitas, 2010) și "Nouazeci și unu" (Tracus Arte, 2014). Poemele și eseurile lui au aparut atat in reviste din țara, cat și din strainatate. In 2014, a lansat o revista de literatura și fotografie, Subcapitol, alaturi de care a organizat zeci de evenimente culturale și lecturi publice. Lucreaza in marketing, potrivit mediafax.ro. Citește și: SURSE - Tariceanu pregatește o mișcare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

