Lecţia practică de gramatică: A servi ● &"a servi&"



Am auzit la televizor:

Odata ajunsi aici, puteti servi masa chiar si la restaurant. De ce nu e corect?

Asa cum ne arata si DEX, verbul a servi, când se refera la mâncare, înseamna: &"a pune, a aduce la masa mâncare, bautura etc.; a prezenta cuiva o mâncare ca sa ia din ea, a trata pe cineva cu ceva; a da sa manânce&". În schimb, a se servi înseamna &"a lua sa manânce sau sa bea&". Din propozitia de mai sus se întelege ca persoana respectiva poate face pe chelnerul la restaurant, aducând… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

