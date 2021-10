Lecția Italiei: La o rată de vaccinare antiCovid de peste 80%, certificatul sanitar devine obligatoriu pentru toți angajații Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu începând de vineri în Italia pentru toti angajatii, atât în sectorul public cât si în cel privat, o masura menita sa încurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, scrie AFP citata de Agerpres. Masura vine în condițiile în care în Italia peste 80% dintre persoanele cu vârste de peste 12 ani sunt vaccinate anti-COVID-19 cu schema completa si 85% cel putin cu prima doza.



