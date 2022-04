Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Spiroiu, fost ministru al Apararii in perioada 1991-1994, in guvernele conduse de Petre Roman, Teodor Stolojan si Nicolae Vacaroiu, a murit joi, 31 martie, la varsta de 85 de ani. Anunțul a fost facut de Ioan Mircea Pașcu, el insuși fost ministru al Apararii in perioada 2000-2004.„M-a invațat…

- Ioan Mircea Pașcu, primul ministru civil al Apararii, a anunțat joi, intr-o postare pe Facebook, despre dispariția ultimului ministrul militar, Niculae Spiroiu. „Acum am aflat, cu surpriza și durere, despre decesul Generalului Nicolae Spiroiu, ultimul ministru militar al Romaniei. El m-a invațat ce…

- Generalul Niculae Spiroiu, ultimul ministru militar al Ministerului Apararii Naționale al Romaniei, a murit, joi, la varsta de 85 de ani. Despre decesul generalului Niculae Spiroiu a scris, joi seara, pe Facebook, Ioan Mircea Pașcu, un alt fost ministru al Apararii. Niculae Spiroiu a fost ministru al…

- Premierul Nicolae Ciuca a postat, pe Facebook, un mesaj de condoleanțe. "Am aflat, cu tristețe, despre trecerea la cele veșnice a generalului Niculae Spiroiu, un militar de excepție, ministru al apararii naționale in perioada 1991-1994. Condoleanțe familiei indurerate pentru pierderea unui om atat de…

- De la inceputul conflictului militar din Ucraina, in țara noastra au intrat peste 350 de mii de refugiați ceea ce constituie practic o mica Olanda. Declarația a fost facuta de Marcel Spatari, Ministru al Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la…

- Petre Roman a fost ales recent președinte al Universitații private Swiss UMEF din Geneva. Fostul premier al țarii a declarat ca preda deja cursuri acolo, dar nu se muta din Romania. Din luna mai, Roman și alți 39 de politicieni vor susține un curs de șase-șapte luni, care costa 28.000 de euro. El a…

- Cum mai sta Romania la capitolul locuințe de vanzare? Scump! Spre exemplu, municipiul Cluj-Napoca ramane și la inceputul lui 2022 lider național al orașelor cu cele mai mari prețuri ale locuințelor. Mai mult, in ultimele trei luni, prețul apartamentelor in Cluj-Napoca a crescut deja cu 5 procente in…

- "A murit, la varsta de 73 de ani, un distins om politic – Attila Kelemen, parlamentar in cinci legislaturi, liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor, vicepresedinte in Colegiul medicilor veterinari, vicepresedinte al Federatiei Ecvestre Romane si membru in Jokey Club Romania", scrie…