- O companie din Italia va incepe productia unui test ultrarapid pentru detectarea infectiei COVID-19, pe baza de saliva si care da rezultatul in doar 3 minute, dupa ce a primit aprobarea Ministerului Sanatatii, relateaza miercuri EFE.

- Jocurile Olimpice, amanate un an din cauza coronavirusului, trebuie sa aiba loc anul viitor "prin orice mijloace", a declarat miercuri guvernatoarea orasului Tokyo, Yuriko Koike, adoptand o pozitie similara cu cea a altor responsabili favorabili desfasurarii JO in ciuda pandemiei, transmite AFP.Remarcile…

- In cadrul studiului au fost testati 540 de caini si 277 de pisici, animale de companie din gospodarii din nordul Italiei, in special in regiunea Lombardia, in care cel putin o persoana a fost infectata cu noul coronavirus, sau in zonele in care s-au inregistrat mai multe cazuri. Studiul, ce nu a…

- O persoana moare de COVID-19 la fiecare sapte minute in Iran, a anuntat luni televiziunea de stat, dupa ce Ministerul Sanatatii a raportat 215 noi decese cauzate de aceasta boala, iar companiile media publice au avertizat in legatura cu absenta unei distantari sociale adecvate in aceasta tara, informeaza…

- O femeie din Iași care a deținutrecordul la zilele de internare pentru infecția cu COVID a fostlasata sa plece acasa, dupa 60 de zile. Potrivit publicațieiZiarul de Iași, pacienta se simțea bine de mai mult timp, dar nu auieșit pana acum doua teste negative pentru a fi externata, spunmedicii.Femeia…