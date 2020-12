Lectia data angajatorului de o vanzatoare din mall, concediata in starea de urgenta

O vanzatoare dintr-un magazin de jucarii aflat in mall-ul Atrium din Arad, concediata in timpul starii de urgenta, a dat in judecata firma angajatoare si a castigat reangajarea si plata salariilor pentru perioada in care a stat acasa. Sentinta este definitiva.





Printr-un proces deschis la Tribunalul Arad in cursul lunii aprilie 2020, o vanzatoare de la un magazin de jucarii din mall-ul aradean Atrium a dat in judecata firma angajatoare, contestand decizia prin care a fost concediata in timpul starii de urgenta.



Vanzatoarea a aratat ca a fost angajata la magazinul de jucarii…