- Boston Celtics, liderul Conferintei de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a revenit cu o victorie in meciul cu Detroit Pistons, 127-109, miercuri pe propriul teren, cu Jayson Tatum autor a 38 de puncte, informeaza AFP, potrivit Agerpres.La o zi dupa infrangerea suferita in fata…

- LeBron James s-a apropiat la 36 de puncte de recordul lui Kareem Abdul-Jabbar, dupa ce a marcat 27 de puncte, in infrangerea echipei Los Angeles Lakers in fata celor de la New Orleans (131-126), sambata, in NBA. Pe cale sa scrie o noua pagina in legenda sa, „LBJ" poate deveni cel mai bun marcator din…

- Boston Celtics, liderul incontestabil al NBA, a suferit a treia infrangere consecutiva, cedand cu 117-120, joi, pe propriul teren, in fata lui New York Knicks, in liga profesionista nord-americana de baschet informeaza AFP, potrivit Agerpres.In ciuda acestei noi infrangeri, Celtics isi pastreaza pozitia…

- LeBron James (Los Angeles Lakers) si Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) vor fi capitanii echipelor pentru All-Star Game, traditionalul meci al vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), ce va avea loc pe 19 februarie la Salt Lake City, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.NBA…

- LeBron James, starul echipei Los Angeles Lakers, aflat pe punctul de a deveni cel mai bun marcator din istoria NBA, se mentine in fruntea voturilor fanilor pentru All-Star Game, meciul vedetelor din campionatul profesionist nord-american de baschet, programat pe 19 februarie la Salt Lake City (Utah),…

- Los Angeles Lakers, fara vedeta LeBron James, accidentat, si in ciuda celor 37 de puncte inscrise de Anthony Davis, a suferit o noua infrangere in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), cedand cu 105-115 in fata lui Phoenix Suns, marti in deplasare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Franciza…