LeBron James a devenit miliardar

James (36 ani) a castigat circa 330 de milioane de dolari ca jucator NBA si circa 700 de milioane de dolari in afara terenului, datorita contractelor de sponsorizare, a produselor derivate si a activitatii sale mediatice. Sponsorii sai actuali sunt Nike, PepsiCo, AT & T, Walmart, GMC, Epic Games, Beats, Blaze Pizza si Rimowa. Ceilalti sportivi care au castigat un miliard de dolari si sunt inca in activitate sunt Tiger Woods, Floyd Mayweather, Roger Federer, Cristiano Ronaldo si Lionel Messi. . is the first player in a U.S. team sport to hit the three-comma club, but he won’t be the last, as…