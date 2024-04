Stiri pe aceeasi tema

- Cu o avere neta estimata acum la 1,1 miliarde de dolari, artista originara din Pennsylvania devine primul artist, barbat sau femeie, care a depasit pragul de zece cifre doar datorita veniturilor obtinute din muzica sa. In mai putin de un an, Taylor Swift si-a vazut averea crescand cu 360 de milioane…

- Industria auto din Turcia a inregistrat exporturi record in ianuarie, in valoare de 2,77 miliarde de dolari, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit datelor Asociației Exportatorilor Auto Uludag, exporturile inregistrate in ianuarie de industria auto din Turcia au crescut cu 2,5% fața de aceeași…

- Grupul francez LVMH face eforturi pentru a caștiga o cota din afacerea globala a ceasurilor premium, cu o divizie inființata și o serie de modele noi, cu prețuri mai mari. Vanzarile de ceasuri de lux la nivel mondial sunt estimate la 30 de miliarde de dolari in acest an, potrivit firmei de cercetare…

- Gigantul GNL Shell a raportat o scadere a profitului sau ajustat in al patrulea trimestru al anului trecut, in timp ce vanzarile sale de GNL au crescut comparativ cu aceeași perioada din 2022, scrie lngprime.com.Firma cu sediul in Marea Britanie a declarat ca profitul sau ajustat a ajuns la 7,3 miliarde…

- Cluburile de fotbal au cheltuit 9,63 miliarde de dolari (aproximativ 8,89 miliarde de euro) pentru transferuri in 2023, suma care a depașit cu 2 miliarde de dolari precedentul record (stabilit in 2019).

- De la interzicerea pokerului live și online și a Majohng in 2018, piața ilegala a jocurilor de noroc din China a explodat. Prohibiționismul provoaca exact opusul și fenomenul care se vrea a fi combatut nu face altceva decat sa prolifereze.

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…